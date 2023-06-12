Hastanenin 5. katında intihara kalkışan şahsı polis ikna ederek aşağı indirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'da hastanenin 5. katına çıkarak intihara kalkışan şahıs, polisin ikna çalışmaları neticesinde çatıdan indirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir hastanenin idari hizmetler binasının 5. katına çıkan Y.N., kendisini aşağıya doğru sarkıttı. Durumu gören vatandaşlar hastanenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Güvenlik görevlileri bu esnada şahsı ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı önlemler alırken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda Y.N. aşağıya indirildi. Ambulansa alınan Y.N., hastanenin acil servisine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.