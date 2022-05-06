Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
 - Güncelleme:
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından tarama amaçlı PCR testleriyle ilgili sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi.

Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.

Söz konusu kararın Kovid-19 vaka sayılarının mevcut durumu, hastalığın seyri, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı öğrenildi.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

PCR Testi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title