Tüm Türkiye'de olduğu Bodrum'da da Cumhurbaşkanlığı 2'ci tur seçimlerine vatandaşlar akın etti. 76 yaşındaki akciğer rahatsızlığı bulunan Emine Topcuoğlu ise ambulansla oy kullanmaya getirilirken sedye ve oksijen tüpüyle geldiği okulda oy kullandı.

Hastaneden oy kullanmak için oksijen tüpüyle getirildi

MUĞLA - Tüm Türkiye'de olduğu Bodrum'da da Cumhurbaşkanlığı 2'ci tur seçimlerine vatandaşlar akın etti. 76 yaşındaki akciğer rahatsızlığı bulunan Emine Topcuoğlu ise ambulansla oy kullanmaya getirilirken sedye ve oksijen tüpüyle geldiği okulda oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'inci Tur seçimlerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde rekor katılım sağladı. Okul bahçeleri, bazı restoran ve kafelerde oy kullanma alanları vatandaşlarla doldu taştı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi görenn Emine Topçuoğlu, ambulansla Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'na getirildi. Sedyeyle oy kullanacağı sınıfa getirilen Topcuoğlu, oksijen tüpüyle oy kullanma kabinine girdi. Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.