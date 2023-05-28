Hastaneden oy kullanmak için oksijen tüpüyle geldi

76 yaşındaki akciğer rahatsızlığı bulunan Emine Topcuoğlu, Bodrum'da yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmak için oksijen tüpüyle okula getirildi ve oy kullandıktan sonra hastaneye geri götürüldü.

Tüm Türkiye'de olduğu Bodrum'da da Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerine vatandaşlar akın etti. 76 yaşındaki akciğer rahatsızlığı bulunan Emine Topcuoğlu ise ambulansla oy kullanmaya getirilirken, sedye ve oksijen tüpüyle geldiği okulda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur seçimlerine Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun katılım sağlandı. Okul bahçeleri, bazı restoran ve kafelerde oy kullanma alanları vatandaşlarla doldu taştı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Emine Topcuoğlu, ambulansla Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'na getirildi. Sedyeyle oy kullanacağı sınıfa getirilen Topcuoğlu, oksijen tüpüyle oy kullanma kabinine girdi. Oyunu kullandıktan sonra da tekrar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - MUĞLA