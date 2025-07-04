Hastaneden Kaçan Cinayet Hükümlüsü Giresun'da Yakalandı

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Artvin'de tedavi için hastaneye götürülen ve oradan kaçan C.K, annesini ziyarete gittiği Giresun'da jandarma tarafından yakalandı. 24 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.K, yurt dışına kaçmayı planlıyordu.

Artvin'de tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan hükümlü, annesini ziyarete gittiği Giresun'da yakalandı.

Cinayet suçundan 24 yıl 8 ay hapis cezası alan C.K, Artvin Kapalı ve Açık Cezaevi'nden tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden bir süre önce firar etti.

Giresun Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), C.K'nin annesini ziyaret için Giresun'a geldiğini belirledi.

Ekipler, C.K'yi annesinin evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 7 yıl önce bir yakınını öldüren C.K'nin, yurt dışına kaçmayı planladığı için annesi ile vedalaşmak amacıyla Giresun'a geldiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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