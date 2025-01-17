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Hastanede ve Evdeki Öğrencilere Karnelerini Verdiler

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Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, hastanede tedavi gören ve evde eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek, karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Öğrenciler, bu ziyaret sayesinde karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilere hastanede ve evinde karne heyecanı yaşattılar

BOLU - Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, sömestr tatili sebebiyle çeşitli hastalıklardan dolayı hastanede tedavi gören öğrenciler ile evlerinde eğitim alan engelli öğrencilere karnelerini verdi. Ziyaretten moral bulan öğrenciler, aldıkları hediyelerle mutlu olduklarını ifade etti.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte öğrenciler için sömestr tatili başladı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, beraberindeki okul müdürleri ile birlikte hastanede yatan ve evde eğitim gören engelli öğrenciler tespit edildi. Karne töreninde okullarında olamayan ve karnelerini alamayan öğrencileri Müdür Öncü ve beraberindeki öğretmenler ziyaret etti. Öncü, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavileri süren 6 öğrenciyi ziyaret ederek, karne ve hediyelerini verdi. Hasta yatağında karne ve hediyelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Öğrencilere hastanede karne heyecanı yaşatmak istediklerini söyleyen Öncü, "Hastanede yatan 6 çocuğumuz var. Okuldaki karne heyecanını yaşayamadıkları için onlara o mutluluğu o heyecanı hastanede yaşatalım istedik. Geldik 6 çocuğumuzu ziyaret ettik. Hediyelerini ve karnelerini verdik. İkinci dönem okullarımızda onları orada ağırlayacağız. Çok moral oldu çocuklara" ifadelerini kullandı.

Öncü, ortopedik engelli olduğu için eğitimine evinden devam eden Canip Baysal Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Yiğit Kurubaş'ı da evinde ziyaret etti. Öncü, başarısı nedeniyle onur belgesi almaya da hak kazanan Kurubaş'ı tebrik etti. Kurubaş, karnesinin eve getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel, gelmeleri mutlu etti beni. Çok moral oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Engelli çocuklar okula gidemiyorlar ve çok zor. Bu nedenle öğretmenlerimiz evimize geliyor. Bu çok iyi" dedi.

Hastanede ve Evdeki Öğrencilere Karnelerini Verdiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel
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