Arkadaşını ziyarete geldiği hastanede üzerinde silahla yakalandı

İddiaya göre, H.K., silahla yaralandığı için Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İ.S.'yi ziyarete geldi. Polis, H.K.'nin durumundan şüphelenerek üzerini aradı. Şüphelinin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.