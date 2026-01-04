Haberler

Arkadaşını ziyarete geldiği hastanede üzerinde silahla yakalandı

Arkadaşını ziyarete geldiği hastanede üzerinde silahla yakalandı
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde, hastanede tedavi gören arkadaşını ziyarete gelen H.K., polis tarafından ruhsatsız tabancayla yakalandı. Üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi bulunan H.K. gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde silahla yaralandığı için hastanede tedavi gören arkadaşı İ.S.'yi ziyarete gelen H.K., polis tarafından üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalandı.

İddiaya göre, H.K., silahla yaralandığı için Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İ.S.'yi ziyarete geldi. Polis, H.K.'nin durumundan şüphelenerek üzerini aradı. Şüphelinin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
