Üye Girişi
Haberler

Hastanede çocuğa yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla dövüldü; 'Yanlışlıkla açıldı' dedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hastanede doktor sırası bekleyen bir kişi, yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izletmekle suçlanarak vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis, duruma müdahale ederek şüpheliyi kurtardı ancak o, ifadesinde hatalı bir durum yaşandığını savundu.

ADANA'da hastanede doktor sırası bekleyen Sefa E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı, ifadesinde "Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu. Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.'ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, "Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede çocuğa yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla dövüldü; 'Yanlışlıkla açıldı' dedi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Adana

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul'da devlet hastanesinde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

 Memura servis hizmeti devam edecek

Memurların tepkisini çeken karar için geri adım atıldı

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti

Hizbullah'ın "Öldürdük" dediği isim gövde gösterisi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Merkezi atama nedir, ne zaman? Merkezi atamalara kimler başvurabilir, yılda kaç kez olur? Memur servis uygulaması devam edecek mi? MEMUR- SEN açıklama yaptı mı? Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın neden çıktı, söndürüldü mü? Esenyurt yangınında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? Sibel Can ve Emir Sarıgül evlendi mi? Sibel Can ile Emir Sarıgül ne zaman evlendi? Son dakika: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın mı çıktı? Müge Anlı'da Seyfi Birbir oğlunu öldürdü mü? 14 Ekim Seyfi Birbir oğluna ne yaptı, nerede kayboldu? İzlanda Türkiye maçı ertelenecek mi? UEFA'nın kararı ne? 14 Ekim hangi burç? 14 Ekim hangi burç özellikleri? İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.