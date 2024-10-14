Hastanede çocuğa yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla dövüldü; 'Yanlışlıkla açıldı' dedi

ADANA'da hastanede doktor sırası bekleyen Sefa E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı, ifadesinde "Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu. Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.'ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, "Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.