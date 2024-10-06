Üye Girişi
Haberler

Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Yaralandı

Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastanede tedavi gören Emrah İmamoğlu'na E.A. tarafından tabancalı saldırı düzenlendi. Yaralanan İmamoğlu'nun hayati tehlikesi sürerken, E.A. polis tarafından yakalandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde E.A., Edremit Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisinde tadavi gören Emrah İmamoğlu'na tabancayla ateş edip kaçtı. Yaralanan İmamoğlu'nun hayati tehlikesi devam ederken, E.A. polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Ortopedi servisinde tedavi görmekte olan Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen E.A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Olay anında hastanede panik yaşanırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Emrah İmamoğlu, hemen ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve hayati tehlikesi devam eden İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.'yı ilçede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Emrah İmamoğlu'nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Balıkesir İmamoğlu Güvenlik Saldırı Edremit Hastane 3-sayfa Sağlık Güncel Polis Emrah Suç

İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

İsrail'den dünyanın gözü önünde yeni katliam! Ağır bombardıman başladı

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var

 Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı

Pompalı tüfekle hastaneyi basan kadın, çalışanları rehin aldı
Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Baltalı pozlara ünlü oyuncudan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metrobüs neden ücretsiz, hangi hatlar ücretsiz? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil basma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title