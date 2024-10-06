Hastanede Silahlı Saldırı: Emrah İmamoğlu Yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde meydana geldi. Ortopedi servisinde tedavi görmekte olan Emrah İmamoğlu, hastaneye gelen E.A.'nın tabancalı saldırısına uğradı. Olay anında hastanede panik yaşanırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Emrah İmamoğlu, hemen ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan ve hayati tehlikesi devam eden İmamoğlu, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, E.A.'yı ilçede yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Emrah İmamoğlu'nun, 2 gün önce Bostancı Mahallesi'nde yaşanan bir olayda yaralandığı ve bu sebeple hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.