Hastanede şifa bekleyen çocukları masallarla hayata bağlıyorlar

ZEYNEP RAKİPOĞLU/FATMA NUR DUMAN ARI - "İstanbul Masal Okulu" projesi kapsamında, hastanelerde tedavi gören çocukları masalla buluşturan öğretmenler, "Bir varmış, bir yokmuş" tekerlemesiyle başlayan hikayeleriyle şifa bekleyen öğrencilerin hayata yeniden tutunmalarını sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "İstanbul Masal Okulu" projesiyle masal okulu, evi ve atölyeleri hayata geçirilirken, projenin bir ayağını da hastanelerde uzun süreli tedavi gören öğrenciler oluşturuyor.

"Hastanede masal var" sloganıyla hastaneleri ziyaret eden masal okulu öğretmenleri, "Masalhane" etkinliği adı altında hasta çocuklarla bir araya geliyor.

Öğretmenler, çocukların sağlık durumlarına göre hastane sınıflarında ya da odalarda yatak başında "Bir varmış bir yokmuş" tekerlemesiyle başlayan masallar anlatarak, onların hayata umutla bakmalarını sağlıyor.

AA ekibi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde onkoloji, fizik tedavi gibi servislerde tedavi gören öğrencilere yönelik düzenlenen Masalhane etkinliğini görüntüledi.

"Hem sosyal hem de bilişsel yönden eksik kalmamalarını amaçlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin güzel sanatlar, spor liseleri, imam hatip okulları, meslek liseleri gibi spesifik alanları bulunduğunu, farklı türlerin içerisinde en özel olanının ise hastane sınıfları olduğunu belirten Yentür, kentteki 15 hastanede bulunan 18 hastane sınıfında yılda yaklaşık 2 binin üzerinde çocuğun eğitim aldığını kaydetti.

Yentür, bunu önemsediklerini belirterek, sloganlarının ise "Herkes için her yerde, her zaman eğitim" ve "Eğitim engel ve sınır tanımaz" olduğunu ifade etti.

Hastanede eğitim gören ve Masalhane etkinliklerine katılan çocuklara değinen Yentür, "Sağlık olarak yaşadıkları birtakım olumsuzluklar var ve okullarından ayrılar. Bunu minimize etmek için hastanelerde sınıf açtık. Hem sosyal, duygusal öğrenme becerileri hem de bilişsel yönden eksik kalmamaları, akranlarıyla birlikte sınıflarında öğretmenleriyle eğitim öğretimlerine devam etmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yentür, hastane sınıflarında ve Masalhane etkinliklerinde, akademik eğitimin yanında çocukların motivasyonlarının artması için anne ve babalarıyla katılacakları eğitim ortamları sunduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Masalhane'de öğretmenlerimiz çocuklarımıza, görsel ve işitsel olarak güzel zamanlar yaşatıyor. Çocuklarımızın mutlu ve keyifli şekilde öğrenerek vakit geçirmelerini, bir nebze de olsun bulundukları olumsuz ortamdan uzaklaşmalarını temenni ediyoruz. Bunu İstanbul'un bütün sınıflarında uygulayacağız. Velilerimizden gelen her isteği değerlendirmek ve yerine getirmek için çalışıyoruz."

"Moral motivasyonlarını ve iyileşme süreçlerini olumlu yönde etkilemeye çalışıyoruz"

Projenin Genel Koordinatörü Hatice Çakır Ermiş, İstanbul Masal Okulları'nın 5 şube olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Çocukların, masallarla eski gelenekleri, kültürü yaşayarak okullarına geri döndüklerini belirten Ermiş, ailelerin de bu durumdan memnun olduklarını belirterek, "Bazen velilerimiz de geliyorlar ve velilerimiz o kültürle yetiştikleri, kendi ninelerinden ve dedelerinden masal dinleyerek büyüdükleri için aslında onlar daha da keyif alıyorlar ve uzun zamandır masal dinlemediklerini belirtiyorlar." diye konuştu.

Ermiş, İstanbul Masal Okulları'na bağlı hastane sınıfı etkinliklerinin, Masalhane etkinliği adı altında gerçekleştirildiğini, 5 koordinatörün, 15 hastanede masal anlatarak orada bulunan çocuklara moral ve motivasyon sağladıklarını aktararak, "Bazı çocuklarımız odalarından çıkıp buraya gelebilecek güçte olmuyorlar. Onlar için tek tek odaları geziyoruz, onlara masal anlatıyoruz. Uzun süre odadan çıkmayan çocuklar, birilerinin gelip onlara masal anlatmasıyla çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Hastane sınıflarında sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Aysun Alaca, okul öncesinden lise kademesine kadar öğrencileri olduğunu, hem yatak başında hem sınıflarda eğitim verdiklerini anlattı.

Sadece akademik eğitimler değil, psikososyal destek de verdiklerini dile getiren Alaca, "Onların moral motivasyonlarını ve iyileşme süreçlerini olumlu yönde etkilemeye çalışıyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öyle ki bizi kapının önünde bekliyorlar, 'Hocam ne zaman geleceksiniz?' diyorlar." sözlerini sarf etti.

"Bütün çocuklar hayal gücünü genişletmeli"

Hastanede tedavi gören çocuklardan 12 yaşındaki Miraç Bulut Kurt, Masalhane etkinliğinin çok güzel olduğunu belirterek, "Hocalar beni çok mutlu ettiler, eğlendim. Bütün çocuklar hayal gücünü genişletmeli, bizim hayal gücümüz geniş olsun ki büyüyünce çocuklarımıza böyle aktiviteler yapabilelim." dedi.

Baba Alparslan Kurt, hastanede uzun süreli yatan çocuklar için güzel ve olumlu aktiviteler olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Masal Okulu etkinlikleri kapsamında hastanedeki odasında öğretmenlerden eğitim alan, masal dinleyen ve aktiviteler yapan 10 yaşındaki Ada Mavuş, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Hocalar benim odama geldiğinde piyano çalıyoruz, resim çiziyoruz. Beni çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Ada Mavuş'un annesi Haset Teshome Mavuş ise etkinliklerden memnun olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"İlk geldiğimizde böyle şeyler yoktu. Hocalar geldiğinde memnun olduk. Çünkü çocuklar her şeyden ayrı kalıyorlar, sıkılıyorlar. Aktivite olunca sıkılmadan günü geçiriyoruz. Kızım resim çizmeyi seviyor, müzikle ilgileniyor. Bu aktiviteler onu çok etkiledi. Hasta çocukların okul hayatını unutmamaları için önemli. Öğretmenler gelince oyun, müzik var. Bu da onlara iyi geliyor."