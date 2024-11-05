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Hastane Tartışmasında 9 Hasta Yakını Gözaltına Alındı

Hastane Tartışmasında 9 Hasta Yakını Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ile tartışma sonrası hasta yakınları, hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırdı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli ile tartıştıktan sonra araya giren polis ve özel güvenlik görevlilerine saldıran 9 hasta yakını, gözaltına alındı.

Ankara'nın Bala ilçesinde dün inşaattan düşme sonucu yaralanan kişi, tedavi için Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralının yakınları ile sağlık personeli arasında tartışma çıkınca araya hastane polisi ile özel güvenlik görevlileri girdi. Hasta yakınlarının hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırmaları sonrası Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. Olayla ilgili 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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