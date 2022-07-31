HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU - Haberler

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HASTANEDE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI KADININ ORMANDA CESEDİ BULUNDU

ADANA'nın Seyhan ilçesinde muayene için gittiği hastanede kaybolan Alzheimer hastası Rahime Atay'ın (54) bölgeye yakın ormanda cansız bedenine ulaşıldı.

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ADANA'nın Seyhan ilçesinde muayene için gittiği hastanede kaybolan Alzheimer hastası Rahime Atay'ın (54) bölgeye yakın ormanda cansız bedenine ulaşıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Alzheimer tedavisi gören 2 çocuk annesi Rahime Atay, 25 Temmuz'da muayene olmak için kızı Eda Atay (27) ile birlikte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. Eda Atay, annesini koridordaki banka oturtup kan tahlili sırası almak için danışmaya gitti. Ancak Atay, döndüğünde annesinin bankta olmadığını fark etti. Bir süre hastanede annesini arayan Atay, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE DIŞ MÜDAHALE YOK

İhbarla harekete geçen polis ve AFAD ekipleri, hastanenin bulunduğu bölgedeki Seyhan Baraj Gölü ile ormanda arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Rahime Atay'ın ormanda cansız bedenini buldu. Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Atay'ın cesedinde ilk incelemelerde, herhangi bir dış müdahalenin olmadığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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