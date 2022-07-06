Son dakika haber... HASTANE'DE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI Bir son dakika haberine göre KONYA Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla başına ateş ederek yaraladı. KONYA Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihara kalkıştı. Olay, bugün 14.40 sıralarında merkez Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesinin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Bir kişi, kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihara kalkıştı. Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı. (DHA) Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)- Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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