Son dakika haberleri: Hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı

Bakırköy'de devlet hastanesinde doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istemişti. Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve doktor M.S. D.'nin engel olmaya çalışması üzerine M.K., güvenlik görevlisini ve doktoru darp etmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından M.K.'yı gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen M.K., ifadesinde şiddet eyleminde bulunma amacıyla hareket etmediğini savunarak, "Ben sadece güvenlik görevlisine eşimi hamile olduğunu söylediğim halde neden ittirdiğini sordum. Elimi bana bakmasını sağlamak amacıyla güvenlik görevlisinin omzuna koymuştum. Kendisine 'Sen eşimi itmişsin, neden ittin' diye sordum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi bana yumruk salladı. Ben de kendisine karşılık verdim. Salladığım yumruğun neresine geldiğini bilmiyorum. Yumruklaşma olurken herhangi bir kan olmadı. Sonrasında olaylar gelişti. Ben güvenlik görevlisi haricinde doktor veya başka bir görevli ile münakaşaya girmedim. Fiziksel temasta bulunmadan. Aleyhime verilen beyanları kabul etmiyorum. Doktor olaylarını kabul etmiyorum. Olayda mağdur olan benim. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Özür beklerken bana saldırdı. Olan durumdan dolayı pişmanım. Konunun buralara gelmesini istemedim" dedi.

M.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Melike İnal/İHA)