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Hastanede Çocuğa Yetişkin Filmi İzlettiği İddiasıyla Dövüldü

Hastanede Çocuğa Yetişkin Filmi İzlettiği İddiasıyla Dövüldü
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Adana'da hastanede bekleyen Sefa E., cep telefonundan yetişkin filmi izletmekle suçlandı ve vatandaşlar tarafından darbedildi. Emniyete götürülen Sefa E., ifadesinde yanlışlıkla açıldığını söyledi ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADANA'da hastanede doktor sırası bekleyen Sefa E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı, ifadesinde "Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" diyen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu. Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti. Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.'ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, "Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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