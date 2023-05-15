Hastane yemekhanesinde yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin bodrum katındaki yemekhanede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Tarsus Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki yemekhane bölümünde sabah saatlerine yangın çıktı. Koridorda yükselen duman nedeniyle, kısa süreliğine tedirginlik yaşandı. Poliklinik bölümünde bulunan hastalar dışarı çıkarken, ihbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının elektrik aksamında oluşan kısa devre nedeniyle akülerin patlaması ve buna bağlı olarak da panonun alev almasından çıktığı tespit edildi.Yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.