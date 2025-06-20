Hastane Skandalında 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul merkezli 3 ilde hastalarından haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin 'bağış' adı altında bıçak parası talep ederek 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirtiliyor.

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucunda, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak "bağış" adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 1 profesör doktor, 1 doçent doktor, 1 uzman doktor, 1 cerrahi tekniker, 2 medikal pazarlamacı ve 1 sivil olmak üzere 7 şüphelinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişinin, bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek, yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak "bağış" adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlenmişti.

Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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