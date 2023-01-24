Hastane personeli çifte 'suç uydurma' davasında beraat

KONYA'da, 8 entübe hastanın oksijen sistemindeki arıza nedeniyle öldüğünü öne süren veri hazırlama memuru Özgür K. (43) ve hemşire eşi Sevde K. (47), haklarında açılan 'suç uydurma' davasında beraat etti.

Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası'nda veri hazırlama memuru Özgür K. ve hemşire eşi Sevde K., 20 Ağustos 2020'de saat 01.00'den 05.00'e kadar hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 8 hastanın, oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmada, hastaneye oksijen taşıyan tankerin Cihanbeyli ilçesi civarında arızalandığı, bunun üzerine hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapıldığı, sadece 2 hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve herhangi bir ihmal yaşanmadığı belirtildi.