Hastane önünde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hastane önünde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANKARA'da kimsesiz olduğu ve sokakta yaşadığı belirtilen Yusuf Düzgün (60), Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde ölü bulundu.

ANKARA'da kimsesiz olduğu ve sokakta yaşadığı belirtilen Yusuf Düzgün (60), Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı'nda yürüyenler, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, üzerinden Yusuf Düzgün kimliği çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise kimsesiz olan Düzgün'ün bölgede sürekli yol kenarlarında ve bazı otellerde kaldığı tespit edildi. Yusuf Düzgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title