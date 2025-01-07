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Hastane Kantininde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Hastane Kantininde Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Afyonkarahisar'da hastane kantininde meydana gelen silahlı saldırıda D.K. adlı çalışan hayatını kaybederken, saldırgan M.A. intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da hastane kantininde çalışan kadını tabanca ile öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

M.A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içindeki kantinde çalışan D.K. ile tartıştı.

Tartışma sonrasında M.A. yanında getirdiği silahla D.K'yi başından ve göğsünden vurdu. Daha sonra M.A, kendi başına ateş etti.

Hastanedeki sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yoğun bakıma alınan yaralılardan D.K. kurtarılamadı.

M.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemede bulundu, tabancaya el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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