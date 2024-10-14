Hastane İhmalinde Savcı Tehdidi: 8 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul'daki özel hastanede yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmal nedeniyle ölmesi iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'nin tehdit edilmesi üzerine yürütülen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 8'i adliyeye sevk edildi.
Özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edildi.
İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Savcıyı tehdit eden şüphelilerden 8'i ifadelerinin alınası için Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, 3 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.