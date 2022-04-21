Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler

Bursa Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları ve Spor Topluluğu ile Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi (UEDAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yılında kutlamalara katılamayacak çocuklar için özel etkinlik düzenledi. Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören ve odalarından dışarıya çıkmalarına izin verilmeyen çocuklar için hediyeler hazırlandı. Süper kahraman kıyafeti giyip güvenlik ekipmanlarıyla iplerle çocukların kaldığı odalara tırmanan öğrenciler, hediyeleri çocuklara verdi. Pencerede ellerinde hediye olan süper kahramanları gören çocuklar mutluluk yaşadı.

Hasta odasının penceresinde kendilerine hediye getiren öğrencileri görünce şaşırdığını söyleyen Mehmet Mustafa Erdoğan (13), "3 gündür hastanedeyim. Odamda oturuyordum bir abi pencereye tırmandı ve bana hediye verdi. Çok mutlu oldum" dedi.