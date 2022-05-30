Hastane dönüşü kaybolan ve 4 gündür aranan Zeynep, arkadaşına gitmiş - Haberler

AYDIN'ın Didim ilçesinde, diş kontrolü için hastaneye giden ve 4 gündür haber alınamayan Zeynep Gürzsoy'un (33), Nazili'ye arkadaşının yanına gittiği, telefonu arızalandığından annesine haber veremediği ortaya çıktı.

Oğuzhan Ö.'den 8 ay önce boşandıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Zeynep Gürzsoy, iddiaya göre, diş kontrolü için 26 Mayıs'ta Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti ancak eve dönmedi. Anne Ayser Gürzsoy (58), son görüştüklerinde eve dönmek için otobüs beklediğini söyleyen kızından bir daha haber alamayınca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu. Polis tarafından 4 gündür aranan Gürzsoy, sabah annesinin tapu takip ofisine döndü. Kızını karşısında gören Ayser Gürzsoy, sevinç yaşadığını söyledi.