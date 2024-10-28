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Hastane Doktoruna Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı

Hastane Doktoruna Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı
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İstanbul Şişli'de bir hastanede görevli doktora saldıran hasta yakını, tedavi sürecinde yaşanan tartışma sonrasında tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde bir hastanede görevli doktora saldıran hasta yakını tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay, 25 Ekim'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Şişli'de bir hastanede "Beyaz Kod" butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şüphelinın, görevli doktora hakaret ettiği ve banko arkasına bulunan doktorun üzerine doğru atladığı tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince olay yerinde yakalandı.

İncelemelerde; şüpheli şahsın aynı hastanede tedavi altında olan kayınpederinin, doktor tarafından olay günü ameliyat edileceği öğrenilirken, hastayla ilgili kontroller sonucu de ameliyatın bir sonraki güne ertelendiği gerekçesiyle doktor ve hasta yakınları arasında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışma sonucunda saldırganın olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırgan "Kasten Yaralama" ve "Tehdit-Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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