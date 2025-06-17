Hastane Doktorlarına 'Bıçak Parası' İddiasıyla Operasyon: 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişinin bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda, zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik 5 ay fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi.

İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

29 mağdurdan menfaat sağlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, müştekilerin, bahse konu hastanede görevli bazı doktorların, tedavi için kendilerinden maddi menfaat talep ettikleri ve hastaları başka özel sağlık kurumlarına yönlendirdikleri şeklinde iddia ve şikayetleri üzerine Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "örgüt faaliyeti çerçevesinde rüşvet, irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, göğüs cerrahisi bölümünde çalışan profesör ve doçent ile bazı doktorların diğer şüphelilerle birlikte hareket ederek, hastaneye gelen hasta veya yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili "ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması" adı altında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi.

Patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve müştekilerden temin ettikleri bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları anlaşılan şüphelilerin, bu şekilde 29 mağdurdan menfaat sağladığı tespit edildi.