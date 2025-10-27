Haberler

Hastane Bahçesindeki Motosiklet Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da hastane bahçesine bırakılan motosiklet, güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası yakalanan zanlı tarafından çalındı. Şüpheli, polis tarafından tutuklandı.

Adana'da hastane bahçesine park edilen motosikleti çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Yüreğir ilçesinde 11 Ekim'de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden hasta yakınının bahçeye bıraktığı motosiklet çalındı.

Şüphelinin motosikleti itekleyerek götürmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi, durumu hastane polisine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeyi inceleyen ekipler, şüpheli M.E.D'yi motosikletle bahçede ilerlediği sırada yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliğine götürülen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anı hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
