Üye Girişi
Haberi Paylaş
HASTANE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

HASTANE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Güncel Haberler

Antalya'da sokakta yaşayan Yenal Altay (45), Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alan bankta ölü bulundu.

Antalya'da sokakta yaşayan Yenal Altay (45), Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alan bankta ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yer alan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Hastane bahçesindeki bank üzerinde Yenal Altay'ı hareketsiz ve üzerine battaniye sarılı gören güvenlik görevlileri uyandırmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin tepki alamaması üzerine durum sağlık görevlilerine bildirildi. Görevlilerin yaptığı incelemede Yenal Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polisin çalışmasının ardından Yenal Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya Altay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title