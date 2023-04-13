HASTANE BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Antalya'da sokakta yaşayan Yenal Altay (45), Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alan bankta ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yer alan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Hastane bahçesindeki bank üzerinde Yenal Altay'ı hareketsiz ve üzerine battaniye sarılı gören güvenlik görevlileri uyandırmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin tepki alamaması üzerine durum sağlık görevlilerine bildirildi. Görevlilerin yaptığı incelemede Yenal Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polisin çalışmasının ardından Yenal Altay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.