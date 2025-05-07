Hastane Bahçesinde Oğul Veren Arılar Güvenli Bir Şekilde Taşındı
Antalya'nın Serik ilçesindeki devlet hastanesinin bahçesinde oğul veren arılar, arıcılıkla ilgilenen vatandaşlar tarafından güvenli bir şekilde kovana alındı.
Hastane bahçesinde oğul veren arılar toplandı
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde devlet hastanesinin bahçesinde oğul veren arılar yuvalandığı yerden alındı.
Serik Devlet Hastanesi'nde arı kolonisini fark eden vatandaşlar durumu hastane yönetimine bildirmesi üzerine bölgede arıcılık yapan vatandaşlar arıların bulunduğu yere geldi. Beraberinde getirdiği kovana kraliçe arının güvenli bir şekilde girmesiyle diğer arılar da onu takip etti.
Kovanla buluşan arı kolonisi diğer arıların bulunduğu bölgeye taşındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - Güncel