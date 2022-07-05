Hastalıklı kurbanın bedelinin ödenmesinde kesim yeri koşulu

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, vatandaşların kurbanlıklarını belediyelerce belirlenen yerlerde kesmelerini önererek, "Buralarda hayvanlarda olası tazminata dayalı bir hastalık tespit edilirse bunlar oradaki veteriner hekimlerimiz tarafından rapor haline getirildikten sonra bakanlığımızca bu hayvanların bedellerinin yüzde 90'ına kadarını ödüyoruz." dedi.

Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş ile Kurban Bayramı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şahin, kesilen kurbanlık hayvanın etinin soğuk zincire uygun şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurbanlıkların ehil kişilerce kesilip işlenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Hayvan kesimi belediyelerin belirlemiş olduğu resmi yerlerinde yapılmalı. Çünkü buralarda kesilecek hayvanlarda olası tazminata dayalı bir hastalık tespit edilirse bunlar oradaki veteriner hekimlerimiz tarafından rapor haline getirildikten sonra bakanlığımızca bu hayvanların bedellerinin yüzde 90'ına kadarını ödüyoruz. Bu çok önemli. Etlerin içinde sıkıntılı bölgeler varsa hekim arkadaşlarımızın gözetimi altında bu etler işlenmeli ve soğuk zincire uyarak evlerimize nakledilmeli. Etlerin dinlendirilmeden soğuk zincirde bekletilmeden hemen işlenmesi etin kalitesini ortadan kaldırıyor. Bunlara vatandaşlarımızın riayet etmesini bekliyoruz. 365 gün içinde sadece bir gün et çeken, et işleyen kişi ve kurumlar çok büyük sıkıntı oluşturuyor. Kendi bahçelerinde kurban kesenler de gövdeyi açtıktan sonra gövde içinde farklı oluşumlar görürse hızlı şekilde veteriner hekimlere başvurmalı. Uygun değilse bunların tüketilmemesi gerekir."

Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış da kurbanlık etten kıyma çekiminde hijyen şartlarına uymayan ve ruhsatı olmayan yerlere ceza uygulanacağını belirtti.

Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş da bayrama sayılı günler kala bakkal, kuaför gibi pek çok dükkanın "et çekilir" afişi astığını, bu iş yerlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.