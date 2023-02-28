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"Hastalıkların Yayılmasını Önlemek Amacıyla Kuruluşlara Fon Sağlıyoruz"

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USAID ekibi lideri Stephen Allen bölgede hastalıkların yayılmasını önlemeye çalışmak amacıyla, temiz içme suyu ve hijyen malzemeleri sağlamak üzere Türkiye'deki kuruluşlara fon sağladıklarını belirtti.

USAID ekibi lideri Stephen Allen bölgede hastalıkların yayılmasını önlemeye çalışmak amacıyla, temiz içme suyu ve hijyen malzemeleri sağlamak üzere Türkiye'deki kuruluşlara fon sağladıklarını belirtti

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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