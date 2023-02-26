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Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 39 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

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Hastalıklardan ari Kırklareli'ne 39 büyükbaş hayvanın kaçak getirildiği tespit edildi

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 39 büyükbaş hayvan kesilerek, etleri sahibine teslim edildi.

Kırklareli'ne kaçak yollarla getirildiği belirlenen 39 büyükbaş hayvan kesilerek, etleri sahibine teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap ve koyun keçi çiçeği hastalığı bulunmayan kentte, küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Düzorman köyünde yaptığı araştırmada, küpesiz 39 büyükbaş hayvanı tespit etti.

El konulan hayvanlar mezbahalarda kestirildi, etleri, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibine 98 bin 207 lira ceza yazıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, tüm üreticileri duyarlı olmaya davet etti.

Hastalıklardan ari olması dolayısıyla kente canlı hayvan girişlerinin yasak olduğunu aktaran Aksoy, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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