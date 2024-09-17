Hastalar, Hobi Bahçesinde Stres Atıyor

Bolu'da uzun tedavi süreci geçiren fizik tedavi hastaları, kendileri için hazırlanan hobi bahçesinde meyve sebze yetiştirip keyifli vakit geçiriyor.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, zamanlarının çoğunu tedaviye harcayan hastaların moral bulması ve vakitlerini dolu geçirebilmeleri için hobi bahçesi oluşturdu.

Bu kapsamda hastanedeki bahçeye hastaların katılımıyla çeşitli sebzeler ve meyve ağaçları dikildi.

Tedavileri tamamlanana kadar hobi bahçesinde yetiştirdikleri marul, domates, kavun ve karpuz gibi ürünlerle ilgilenen hastalar, hem toprakla uğraşıp stres atıyor hem hastane ortamından uzaklaşıp moral buluyor.

Öte yandan, hastanede Bolu ve çeşitli illerden gelen hastalara yönelik sinema ve konser gibi çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor.