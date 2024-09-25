İzmir'de Kontrolden Çıkan Araç Köprüden Düştü
İzmir'in Konak ilçesinde, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyeri aşarak 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA KAMERADA
İzmir'in Konak ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin, bariyeri aşıp 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt yola düştüğü kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel