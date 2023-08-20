Hasta yakınlarının demir sopayla saldırdığı doktor ağır yaralandı; o anlar kamerada (2)

BAKAN KOCA: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te hastanede meydana gelen doktora şiddet olayı ile ilgili 1 kişinin tutuklandığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü. 1 hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, 1 görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır. Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz" dedi.