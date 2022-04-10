Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı - Haberler

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Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
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Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi Nuri Çadır (50), hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak bakımını üstlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişi Nuri Çadır (50), hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak bakımını üstlendi.

Nuri Çadır, cuma günü kaçak avcılara yönelik yaptığı rutin denetimlerde Nurhak Dağı'nda yaban keçisiyle karşılaştı. Nuri Çadır, yanına gittiğinde keçinin hasta olduğunu fark etti. Bunun üzerine Nuri Çadır, yaban keçisini sırtına alarak sarp kayalıklarda taşımaya başladı. 3 kilometre boyunca sırtında taşıdığı keçiyi eve götüren Çadır, "Nurhak Dağı, avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yer. Normal denetimlerimizi yaparken bu keçimizle karşılaştık. Biraz zayıf düşmüştü ve hastaydı. Sırtıma alıp 3 kilometre boyunca sırtımda taşıdım. Sarp ve kayalık olduğu için biraz zor oldu ama tekrar sağlığına kavuşacağını bildiğim için yorulduğuma değdi. Birkaç gün bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" dedi.


Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Nurhak Dağı, Cuma, Güncel, Haberler

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