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Hasta Oğlunun Tedavisi İçin Evini Kiraya Veren Aile, Dükkanlarda Yaşıyor

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Nevşehir'de yaşayan Çomak ailesi, epilepsi hastası oğlunun tedavisi için evlerini kiraya verdi ve bir yıldır dükkanda yaşamaya başladı. Kiracısının evi boşaltmaması nedeniyle hukuki mücadele başlatan aile, tekrar kendi evlerine dönmek istiyor.

Hasta oğlunun tedavisi için evini kiraya verdi, 1 yıldır dükkanda yaşıyor

Evine oturabilmek için hukuk mücadelesi başlattı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan Çomak ailesi, epilepsi hastası oğlunun tedavisi için evlerini kiraya verdi, hayatları alt üst oldu. Şimdi dükkanda kalan aile kiracısının çıkması için hukuk mücadelesi başlattı.

Özel ihtiyaçlı çocuklarının tedavisi için Nevşehir'den Ankara'ya taşınan aile; Nevşehir'deki evlerini kiraya verdi. Çocuklarının Ankara'daki tedavisinin ardından tekrar Nevşehir'e dönmek zorunda kalan aile kiraya verdikleri evi, kiracı boşaltmayınca dükkanda yaşamaya başladı. Anne Münire Çomak İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; "Oğlumun tedavisi için Ankara'ya gittik. Oğlumun tedavisi bittiği için tekrar Nevşehir TOKİ'deki evimize taşınmak istiyoruz. Ankara'da oturduğumuz ev de satıldı. Bu nedenle oradaki evi boşaltmak zorunda kaldık. Buradaki kiracım hem evi boşaltmıyor, hem de kirasını ödemiyor" dedi.

"Dükkan köşelerinde yaşamak istemiyoruz"

Yaklaşık bir yıldır dükkanda yaşadıklarını söyleyen Münire Çomak; "Ev kiraları çok yüksek olduğu için ev kiralayamıyoruz. Kiracımız evi boşaltmak için bizden para talep ediyor. Bazen 100 milyar, bazen 50 milyar istiyor. Artık dükkan köşelerinde yaşamak istemiyoruz. Biran önce kendi evimize taşınmak istiyoruz" dedi.

Baba Selami Çomak da "Biz parasında, pulunda değiliz. Kiracımız zaten kirasını da ödemiyor. Biran önce evimizi tahliye etmesini istiyoruz" dedi.

Hasta Oğlunun Tedavisi İçin Evini Kiraya Veren Aile, Dükkanlarda Yaşıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - Güncel

Epilepsi Nevşehir Ekonomi Güncel kiracı Sağlık Yaşam Hukuk

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