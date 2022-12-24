Hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü

DENİZLİ'nin Tavas ve Uşak'ın Ulubey ilçesinde sulama kanalından malzeme çalan Ferhat A. (32) yakalandı. Ferhat A., kamyonetinde ele geçirilen malzemelerin kendisine ait olduğunu söylerken, malzemeler arasındaki elektrik panosunda bulunan hasta muayene fişinden yola çıkan ekipler gerçeği ortaya çıkardı.

Tavas ilçesinde 3 Aralık'ta sulama kanalından jeneratör, su pompası ve elektrik panoları çalındı. Bunun üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Ferhat A. (32) JASAT ekipleri tarafından takibe alındı. Dün JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhat A.'nın kullandığı kamyoneti durdurup arama yaptı. Jandarma karakoluna çekilen kamyonette çalıntı olduğu değerlendirilen jeneratör, su pompası ve elektrik panosu gibi malzemeler bulundu. Ferhat A. ifadesinde malzemelerin kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Gözaltına alınan Ferhat A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.