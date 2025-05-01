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Hasta Buzağı Trafikte Veterinere Götürüldü

Hasta Buzağı Trafikte Veterinere Götürüldü
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Sivas'ta, hasta bir buzağının otomobilin arka koltuğunda veteriner hekimine götürüldüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Olay, trafikte dikkat çekti.

SİVAS'ta hasta buzağının otomobilin arka koltuğunda veterinere götürüldüğü anlar trafikte cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde trafikte seyir halindeki bir otomobilin arka kısmında taşınan buzağıyı görenler, o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, bir kişinin, hasta olduğu için köyden veterinere getirildiği öğrenilen buzağının başını okşadığı görüldü.

Haber: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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