Hasta Bakıcısını Darbettiği İddia Edilen Kişiye Hapis Cezası

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskeyi doğru takması için uyarıda bulunan hasta bakıcısını darbettiği iddia edilen Furkan Toraman, 'Tehdit' ve 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rıfat Babayiğit ise 'Basit yaralama' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık üç yıl önce maskeyi doğru takması için uyarıda bulunan hasta bakıcıyı darbettiği iddia edilen Furkan Toraman, "Tehdit" ve "Kamu görevlisini kasten yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine karşılık veren hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ise "Basit yaralama" suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, birbirlerinden şikayetçi olan Furkan Toraman ve Rıfat Babayiğit katılmadı.

Duruşma savcısı, Furkan Toraman'ın "Tehdit" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapis, Rıfat Babayiğit'in de "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrarladı. Mütalaaya karşı savunma yapan tarafların avukatları, müvekkillerinin beraatini talep ettiler.

İKİ TARAFA DA CEZA

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