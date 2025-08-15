Hassa'daki Orman Yangını 40 Saat Sonra Kontrol Altında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hassa'nın Eğribucak Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 40 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

HASSA'DAKİ YANGIN 40 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde 13 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 11.00 itibarıyla büyük oranda kontrol altına alındı.

Yayladağı Çaksına Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında sarp arazide çıkan orman yangını ise tamamen kontrol altına alındı.

Yangın bölgelerinde ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.