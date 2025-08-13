Hassa'da Orman Yangını Nedeniyle Mahalle Tahliye Edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Yukarıbucak Mahallesi tahliye edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürerken, bölge halkı ve inşaat firmaları destek sağlıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı Yukarıbucak Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin karadan sürdürdüğü söndürme çalışmasına bölge halkı traktör römorklarıyla, bazı inşaat firmaları ise beton mikserleriyle destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
