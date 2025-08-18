Hassa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hassa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek, kazada ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HATAY'ın Hassa ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz İ. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı cip, kavşakta plakası öğrenilemeyen Mehmet Şimşek kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şimşek, ambulans ile kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cip sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.