Hassa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Hassa ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz İ. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı cip, kavşakta plakası öğrenilemeyen Mehmet Şimşek kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şimşek, ambulans ile kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cip sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber - Kamera: Kasım NARCI/HASSA (Hatay),