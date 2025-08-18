Hassa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Hassa ilçesinde cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü Mehmet Şimşek, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası cip sürücüsü gözaltına alındı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz İ. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı cip, kavşakta plakası öğrenilemeyen Mehmet Şimşek kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şimşek, ambulans ile kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cip sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber - Kamera: Kasım NARCI/HASSA (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.