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Hassa'da minibüsün traktöre çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

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HATAY'ın Hassa ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada Havva Nazifşan (53) hayatını kaybetti, sürücü eşi Sıtkı Nazifşan (53) ağır yaralandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada Havva Nazifşan (53) hayatını kaybetti, sürücü eşi Sıtkı Nazifşan (53) ağır yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Ardıçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlaya giden Sıtkı Nazifşan yönetimindeki 31 U 9779 plakalı traktöre, arkasından gelen Tahsin M'nin (58) kullandığı 31 B 5070 plakalı minibüs çarptı. Traktörün sürücüsü Sıtkı Nazifşan ile yanındaki eşi Havva Nazifşan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Havva Nazifşan hayatını kaybetti, eşi Sıtkı Nazifşan ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze de aynı hastanenin morguna götürüldü. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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