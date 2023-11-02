Hassa'da kaza sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü İbrahim Ersoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü İbrahim Ersoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Ersoy'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınarak İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan cenaze namazından sonra Ersoy'un naaşı toprağa verildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde dün meydana gelen kazada, devrilen otomobilin sürücüsü İbrahim Ersoy (28) yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Güncel