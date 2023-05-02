Hassa'da depremden zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Arpalıuşağı Mahallesi camisinin depremde ağır hasar gören minaresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı verildi. İş makinesine bağlanan halatın kırılması sonrası ikinci denemede kontrollü şekilde yıkılan 55 metre uzunluğundaki minare, mahalle halkı tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

HATAY'ın Hassa ilçesinde depremden zarar gören 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü şekilde yıkıldı.

Arpalıuşağı Mahallesi camisinin depremde ağır hasar gören ve çevresine risk teşkil eden minare için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı verildi. Karar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesine bağlanan halatla minareyi çekip yıkmak istedi ancak halat kırıldı. İkinci denemede 55 metre uzunluğundaki minare kontrollü olarak yıkılırken mahalle halkı da cep telefonlarıyla bu anı görüntüledi. (DHA)