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Hassa'da Çırçır Fabrikasında Yangın

Hassa'da Çırçır Fabrikasında Yangın
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Hatay'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler fabrikadaki pamuklara sıçrarken, işçiler durumu hemen bildirdi.

HATAY'ın Hassa ilçesindeki bir çırçır fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İlçenin Aktepe Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikadaki pamuklara sıçradı. İşçilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiyeye, jandarma ekipleri ve 5 iş makinesi ile destek verildi. Yangının büyümemesi için, zarar görmeyen pamuklar tesisten çıkarıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Kasım NARCI/KIRIKHAN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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