Hasret Akkuzu Cinayetinde Yeni Gelişmeler
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin baş şüphelisi Deniz Boyacı'nın ifadesi sürüyor. 3 kişi 'Delilleri karartma' suçundan tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) ölümüne ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü 'Delilleri karartma' suçundan tutuklandı. Cinayetin baş şüphelisi Deniz Boyacı'nın (41) ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalındaki su kuyusunda 19 Ekim'de, bölgeye hayvanlarını otlatmak için giden köylüler Hasret Akkuzu'nun cansız bedenini buldu. 12 Ekim'den beri kayıp olarak aranan Hasret Akkuzu'nun cinayete kurban gittiğini değerlendiren ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, Zonguldak'ta 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Baş şüpheli olarak belirtilen Deniz Boyacı ise Aydın'da yakalanıp Zonguldak'a getirildi.

Dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Deniz Boyacı'nın annesi, kardeşi ve Akkuzu'nun arkadaşı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Deniz Boyacı'nın ağabeyi, yengesi ve olayda kullanılan aracın sahibi olan arkadaşı ise çıkarıldıkları mahkemede 'Delilleri karartma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin isimleri ise açıklanmadı.

5 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYMİŞ

2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan ve açık cezaevinde kalırken izinli çıkıp geri dönmediği belirtilen Deniz Boyacı'nın ifade işlemleri ise sürüyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNDA

Öte yandan Hasret Akkuzu'nun ailesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kızlarının cenazesini almak için bu kente gitti. Hasret Akkuzu'nun otopsi işlemlerinin bugün tamamlanması ve sonuca göre kesin ölüm sebebinin belirlenmesinin beklendiği bildirildi.

