Haşereyle mücadele ekiplerine bilgilendirme toplantısı

MANİSA (Bültenler) - Toplantıda konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, halk sağlığının korunması noktasında haşereyle mücadele eylem planı hakkında personelleri bilgilendirirken; yalnızca idari değil vicdani bir görevi de yerine getirdiklerini belirtti ve personellerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek, karasinek ve larvasitlere yönelik olarak hazırlanan eylem planının sahadaki görevli ekiplere aktarılması ve detayları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Atatürk Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda toplantı düzenledi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa CBÜ Akademisyenlerinden Dr. Suha Kenan Arserim ve il genelinde görev yapan haşere ile mücadele ekipleri katıldı.

İnce, "Hem İdari Hem de Vicdani Bir Görev Yapıyorsunuz"

Toplantının açılış konuşmasını Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce yaptı. İnce, toplantının giriş kısmında ilgili kurumların katılımı ile hazırlanan haşereyle mücadele eylem planının detayları hakkında personelleri bilgilendirdi. Özellikle durgun su noktalarında kolayca üreyebilen haşerelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinen İnce, sahada uygulama yapan ekiplerin hangi noktalara dikkat etmesi gerektiği üzerinde uyarılarda bulundu. Haşereyle mücadele eylem planının uygulama esaslarının ardından personellere seslenen İnce, "Siz yalnızca idari bir görev değil, vicdani bir görevi de yerine getiriyorsunuz. Sizin sahada yaptığınız başarılı çalışmalar vatandaşların hastalıklardan korunması için büyük önem taşıyor. O yüzden önümüzdeki süreçte haşerelerin üreme noktalarında yine dikkatinizi tamamen sahaya verip, başarılı çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum. Mahalle ziyaretlerimizde muhtarların ve vatandaşların da sizlerin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini görüyoruz. Emeğinize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce'nin konuşmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Suha Kenan Arserim, ekiplere Vektör Artropodlar ve Mücadelesi konusunda bilgilendirmede bulundu.

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