Hasene Derneği, Kahramanmaraş'taki 100 Yetim ve Öksüz Çocuğu Giydirdi

Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 100 afetzede öksüz ve yetim çocuğu giydirdi.

Dernek gönüllüsü Gülbahar Sarıoğlu'nun girişimleri sonucu başlatılan "Yetim gülerse, dünya güler" projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta yaşayan 100 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık alındı. Bayramlıklar, Hasene Konteyner Kent'te düzenlenen etkinlikle sahiplerine dağıtıldı.

Gülbahar Sarıoğlu, AA muhabirine, eşinin depremin hemen ardından destek için Kahramanmaraş'a geldiğini, üç hafta sonra da kendisinin bölgeye gelerek ona destek olduğunu anlattı.

Geldiği günden bu yana yardım faaliyetlerini gönüllü olarak yürüttüğünü belirten Sarıoğlu, kırsal bir mahallede kendisine hediye edilen tavuğun yumurtasını açık artırmayla 20 bin 100 liraya satarak Ramazan Bayramı'nda başlattığı "Yetim gülerse, dünya güler" projesini, Kurban Bayramı'nda da devam ettirebilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Yardıma ihtiyaç duyan insanların bir nebze de olsa kalplerine dokunmak istediğine işaret eden Sarıoğlu, şunları söyledi:

"Köyleri, ilçeleri gezerken Şekeroba mahallesinde bir çocuğumuzla karşılaştık. Karşılaşmış olduğumuz çocuğumuzun annesi vefat etmişti ve üç tane kardeşini kurtarmıştı. Bununla beraber 'yetim gülerse dünya güler' projesi yapacağım dedim. Bu esnada bir köylümüz bana tavuk hediye etmişti ve tavuk iki gün sonra yumurtladı. Eşime ben bu yumurtayı satar, bu yetimleri giydiririm dedim. Olurdu olmazdı derken bu yumurtayı ihaleye çıkarttım. Bu yumurtayı Samsun İl Temsilcisi Fatih Bey'e 20 bin 100 TL'ye satmıştım. Bununla kalmadı. Bütün gurbetten Maraş'a gönüllü gelen kardeşlerimiz bizi desteklediler. Bunların vesilesiyle 100 tane yetime ulaştık. Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda yine projemizi devam ettirdik. Yine yüz çocuğumuza ulaştık çok şükür."

Derneğin Samsun Temsilcisi Fatih Demir de barınma başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği vermenin gayretiyle çalıştıklarını belirterek, bugün de yetim çocukları giydirebilmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.